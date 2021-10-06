عاجل.. مفيد شهاب يتحدث عن انتصار مصر فى المعركة القضائية على إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف شهاب خلال منتدى على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، أنه وفقا للاتفاقية كان على إسرائيل الانسحاب الكامل من الحدود المصرية، وعند اقتراب التاريخ المحدد ماطلت إسرائيل فى الانسحاب وحاولت تغيير بعض علامات الحدود، موضحا أن إسرائيل أرادت الاحتفاظ بهذه المناطق مثل رأس النقب، لكونها منطقة استراتيجية مهمة.

وأشار إلى أن المعركة القانونية كانت طويلة، وانتهت قضية التحكيم بأحقية مصر فى أراضيها، مؤكدا أن الحكم كان نهائيًا واجب النفاذ فورا.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.