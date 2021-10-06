إحدى فتيات قرية الروضة تروى مأساة قتل الإرهابيين لشقيقتها

جدة - نرمين السيد - قالت ياسمين، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، إنها تعرضت لإطلاق نار من الإرهابيين، خلال عودتها من المدرسة بجانب شقيقتها، مما أدى إلى استشهاد شقيقتها بطلقة فى الرأس.





وأوضحت فى منتدى على هامش، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، أن الإرهابيين كانوا سببا فى مقتل شقيقتها، لافتة إلى أن حادث مسجد الروضة لا ينسى على الإطلاق، دخل عليهم الإرهابيون وأطلقوا نيرانًا فى كل اتجاه، وقتلوا جميع المصلين بكل وحشية وقلب أعمى، متسائلة بأى حق وأى قلب يتم قتل المصلين فى المسجد؟ ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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