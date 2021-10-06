مدبولى يتابع موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية لمبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التى يتم إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحمود نصّار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأشرف حسنى مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة، وعدد من مسؤولى الهيئة.

أكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أهمية هذا المكون من المشروعات، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أنه إلى جانب المتابعة الميدانية للمشروعات، يتم عقد اجتماعات دورية مع الوزارات والجهات المعنية لبحث وتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ.

وقالت الدكتورة هالة زايد إن وزارة الصحة، اتخذت خطوات جادة فيما يتعلق بالتدخلات المتعلقة بها بمبادرة "حياة كريمة"، منوهة إلى زيارتها إلى ألمانيا مؤخرًا، من أجل استيراد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة لخدمة قرى "حياة كريمة".

وتابعت الوزيرة: طلبنا 62 قطعة أرض من المحافظين لإقامة وحدات صحية جديدة، وتم توفير 55 قطعة أرض، وجار تدبير القطع السبع المتبقية، كما أنه لدينا 24 مستشفى، من بينها 8 مستشفيات حديثة الإنشاء، وتم استلام معظم المواقع من الجهات المنفذة، ويجرى التنسيق بشأن باقى المستشفيات تباعا.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن إجمالى المشروعات المخطط تنفيذها بواسطة الهيئة فى قطاع الصحة يبلغ 763 مشروعا.

واستعرض اللواء إيهاب الفار الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها فى مجال الصحة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما عرض نماذج إنشائية لمراكز طب الأسرة، والوحدات الصحية، وكذلك استعرض الخطة الزمنية للانتهاء من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، ونقاط الإسعاف.

وأشار نصار إلى أن الجهاز المركزى للتعمير يقوم بتنفيذ مشروعات قطاع الصحة والإسعاف، إلى جانب مشروعات قطاعات: المجمعات الخدمية، الشباب والرياضة، الكبارى والرى، الطرق، الخدمات الزراعية والطب البيطرى، التضامن الاجتماعى، الكهرباء، سكن كريم، والمجمعات والورش الصناعية.

واستعرض مشروعات القطاع الصحى بالمراكز المستهدفة، موضحًا أن وزارة الصحة طلبت تطوير وإنشاء 565 وحدة صحية ومركزًا طبيًا و174 نقطة اسعاف، لافتًا إلى أن المشروعات الجارى العمل عليها تتمثل فى (6 وحدات صحية، إنشاء جديد - 64 رفع كفاءة خفيف – 3 تطوير شامل - 33 نقطة إسعاف، إنشاء جديد- 26 نقطة إسعاف، تطوير).