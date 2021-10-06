ياسمين بنت قرية الروضة: الرئيس السيسى أب بيطبطب على المصريين

جدة - نرمين السيد - قالت ياسمين، ابنة قرية الروضة بسيناء التى شهدت الحادث الإرهابى بالاعتداء على المصلين بمسجد الروضة، إن الإرهاب لن ينال من عزيمة مصر والمصريين مهما خطط ونفذ من جرائم.





وأضافت ياسمين، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، أن أختها أصيبت بطلق نارى فى رأسها خلال الاعتداء الإرهابى على مسجد الروضة بكل وحشية وانتقام بلا رحمة ولا شفقة، كل من قتلوا هم أهلى وعيلتى، وحرمونا من أغلى أحبابنا.

وفى العام الثانى بعد الحادث انتصرت على الإرهاب بالعلم إذ حصلت على المركز الأول علمى علوم بالثانوية العامة بمدرسة الروضة الثانوية على مستوى محافظة شمال سيناء، ودخلت كلية الصيدلة تخصص التغذية العلاجية، وبثينة أختها حصلت على المركز الأول شعبة علمى رياضة بمدرسة الروضة الثانوية ودخلت كلية الهندسة، مؤكدة: سنواصل أنا وأختى الدفاع عن مصر ضد الإرهاب بالعلم.

ووجهت الشكر للقوات المسلحة والدولة المصرية على كل ما يتم بذله من جهد وعرق لتنمية مصر عامة وسيناء خاصة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أب لكل أبناء المصريين بيطبطب عليهم لتخفيف آلامهم وشد أزرهم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.