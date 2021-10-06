الجامعة اليابانية تنظم ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانبة للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة نظمت ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب بمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية والبنوك ورجال الصناعة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بالإسكندرية





وأشاد نائب رئيس الجامعة، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، بإقبال عدد كبير من الخريجين من مختلف الجامعات على المشاركة فى الملتقى. وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الملتقى يساهم فى توفير فرص عمل للشباب فى الشركات والبنوك المشاركة فيه وذلك فى إطار دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع.

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