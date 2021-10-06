عاجل.. السيسى: تعلمت من اللواء سمير فرج حل المشاكل بهدوء ويسر وفكر

وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، اليوم الأربعاء، أن المقدم سمير فرج كان قادم من كلية القادة والأركان لقيادة الكتيبة، وكان له سمعة طيبة وقدرة على القيادة، متابعا: "اتعلمت منه حل المشاكل، وفوجئت إن كل المشاكل اتحلت فور رئاسته للكتيبة، اتعلمت منه إن حل المشاكل بهدوء ويسر وفكر، وكان ليا حظ الخدمة معه فى الفرق 33"، موجها له كل التحية التقدير.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
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