جدة - نرمين السيد - قال مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، إن المستشار القانونى للوفد الإسرائيلى خلال مفاوضات طابا، أكد علمه بأن طابا مصرية، ورغم ذلك لم يتوقعوا دفاع أبناء مصر عنها بهذه البراعة.





وأضاف سمير فرج، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، أن لحظة إنزال العلم الإسرائيلى من على أرض طابا لن تنسى من تاريخ مصر والمصريين كونها تجسد براعة الدبلوماسية المصرية فى التفاوض والدفاع عن الأرض كالمقاتل على جبهة القتال. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مفيد شهاب: إسرائيل فوجئت ببراعة دفاع مصر عن طابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.