المركز المصرى يصدر دراسة جديدة بعنوان «تكلفة الردع»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدراسة: تمت مراسم التوقيع فى قصر الإليزيه بباريس، وفى حضور رئيس الوزراء اليونانى " كيرياكوس ميتسوتاكيس"، والرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، كما قام بالتوقيع على الاتفاق من الجانب اليونانى وزير الدفاع الوطنى اليونانى " نيكوس باناجيوتوبولوس"، والجانب الفرنسى ضم وزير الدفاع "جان إيف لودريان" ورئيس شركة نافال جروب، "بيير إريك"، ورئيس شركة (MBDA)، "إيريك بيرانجير"، المعنية بتصنيع الذخائر الذكية العاملة ضمن الحزم التسليحية للقطع البحرية والجوية الحديثة.

وبلغت قيمة الاتفاق الموقع حوالى 3.5 مليار دولار، إلا أن ذلك الاتفاق على بيع اليونان لثلاثة فرقاطات بحرية، كان أبعد من مجرد عقداً لتوريد قطعاً عسكرية هجومية تحتاجها اليونان وبشدة لتدعيم قدرات اسطول السطح لديها، حيث يمكن عدّ الاتفاق بين البلدين كتطور جيوسياسى جريئ فى منطقة شرق المتوسط، لسببين رئيسيين كالاتى:

المنافسة الشديدة بين الشركات الدفاعية على الفوز بعقود تطوير الاسطول اليونانى: حيث فازت الشركات الفرنسية بعقود تطوير الاسطول البحرى اليونانى بعد منافسة صعبة مع 6 عملاقة من شركات الصناعات الدفاعية هم كالاتى:

"لوكهيد مارتن" الامريكية.

مجموعة "دامن" جروب الهولندية.

شركة " فينكانتييرى" الإيطالية.

شركة "بابوك" البريطانية.

شركة " تيسين كروب" الألمانية.

شركة " نافانتيا" الإسبانية.

وكانت اليونان تدرس على مدار عام كامل، هذه العروض المقدمة والتى اشتركت فى غالبيتها حول ترقية الاسطول اليونانى الحالى المكون من أربعة فرقاطات "ميكو 200"، مع تزويده بعدد مماثل من الفرقاطات الجديدة متعددة المهام، إلا أن اليونان قد اختارت العرض الفرنسى للتطوير، من خلال عقد يقضى بتوريد 3 فرقاطات من طراز "بيلارا" الثورية فى فئتها، التى تستطيع القيام بأعمال مكافحة الغواصات والقيام بمهام الدفاع الجوى والضرب الساحلى – البرى، وضرب السفن.

تحول الاتفاق من تعاون دفاعى لاتفاق للدفاع المشترك: ابتعد الاتفاق الدفاعى بين فرنسا واليونان عن حيز "بيع المعدات العسكرية" وانتقل صراحةً لصياغة اتفاق للدفاع المشترك بين البلدين. فالاتفاق الموقع بين البلدين جاء فى 31 بنداً، مثلوا جميعهم أربعة اتجاهات رئيسية للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا واليونان. وكانت هذه الاتجاهات كالاتى:

التعاون الاستراتيجى.

التعاون فى السياسة الخارجية.

التعاون العسكرى فى التدريبات وتبادل الخبرات.

التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.

هذه الاتجاهات الأربعة التى عبر عنها 31 بنداً، غطت جوانب الدفاع والخارجية والتدريب المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات الاستخباراتية وبدء مشروعات التصنيع الدفاعى المشترك، إلا أن المادة أو البند الثانى من هذا الاتفاق، قد نقل للتو العلاقة بين البلدين إلى مستوى (الدفاع المشترك)، حيث نصت المادة الثانية على: "يقوم الطرفان بتقديم المساعدة الفورية لبعضهما البعض وبكل الوسائل المناسبة المتاحة لهما، وإذا لزم الأمر عن طريق استخدام القوة المسلحة إذا أثبتا بشكل مشترك أن هجومًا مسلحًا يحدث ضد أراضى أحد الطرفين، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

الأمر الذى أفرز ميلاداً لثنائية دفاعية جديدة فى شرق المتوسط، هذه الثنائية تنشط فى فضاء أكبر لواقع جيوسياسى دشنته مصفوفة من الدول التى تتوافق سياساتها الخارجية مع بعضها إلى حد كبير فى منطقة شرق المتوسط (مصر – قبرص – إسرائيل – إيطاليا – الولايات المتحدة – السعودية – الإمارات).

لكن ميلاد هذه الثنائية الدفاعية الجديد، يدفع بالتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الصفقة الفرنسية اليونانية، لماذا جاءت الآن، وذلك لمعالجة تداعياتها بشكل أكثر وضوحاً.

أسباب الصفقة الفرنسية اليونانية:

يمكن تحديد أسباب الصفقة الفرنسية اليونانية، انطلاقا من عدة اعتبارات تخص "الحاجة الاستراتيجية" لكلايهما، حيث يمثل كل منهما الحل الأمثل والأقرب لجملة من المخاطر والتهديدات الجيوستراتيجية، كالآتى:

1- التصادم مع المشروع التوسعى التركى: يتصادم المشروع التوسعى التركى مع فرنسا واليونان فى الدوائر التالية:

ويبلغ عددها 10 دوائر، تضم مناطق شرق أوروبا وبحر إيجه، وسوريا والعراق، وشرق المتوسط، والبحر الأحمر، ومنطقة الخليج العربى، وبحر العرب وخليج عدن قبالة الصومال. ولهذا يمكن تفسير السياسة الإيجابية النشطة لليونان فى مصر الذى زارها وزير الخارجية " نيكوس ديندياس"، 5 مرات فى 18 شهراً، ومنطقة الخليج، والزيارات المتكررة للمسؤولين فى أثينا لكل من السعودية والإمارات منذ مطلع العام 2020، حيث بحثت أثينا تفعيل التعاون الاستراتيجى مع الرياض وأبو ظبى، خلال زيارة رئيس الوزراء اليونانى للرياض فى فبراير 2020، وزيارته لأبوظبى فى نوفمبر من ذات العام. وتلى ذلك العديد من الزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية، وقد رفعت هذه الزيارات مستوى التنسيق العسكرى بينهما لدرجة أن اليونان أرسلت عدد من بطاريات الدفاع الجوى "باتريوت" للسعودية لتغطية الانسحاب الأمريكى "باتريوت" علاوة على إجراء المناورات العسكرية فى شرق المتوسط بمشاركة الرياض وأبو ظبى.

وفى الحالة الفرنسية فالاصطدام كان أكثر حدة بدءً من الساحل والصحراء والتحركات التركية المشبوهة فى هذه المنطقة، وصولاً لليبيا وشرق المتوسط، وشمالى سوريا والعراق، والصراع الأرمنى الأذرى. كما وصل كذلك للداخل الفرنسى، حين طوعت تركيا نفوذها على شرائح المجتمعات الإسلامية فى فرنسا نوفمبر الماضى من خلال المساجد والمراكز الثقافية والتعليمية ذات الصلات المتجذرة بتنظيم الإخوان الإرهابى، والمشروع التوسعى التركى القائم على توظيف أدوات الإسلام السياسى.

فضلاً عن وصول الثنائى الفرنسى اليونانى، للهند، ضمن سياقات الصراع مع تركيا، والترتيبات الأمنية الجديدة فى منطقة الاندو باسيفيك، بعد عزل الولايات المتحدة لفرنسا من تحالف "أوكوس" الجديد.

2- اليونان الباحثة عن معادلة ردع عسكرية: يميل ميزان القوى العسكرية بين تركيا واليونان لصالح الأولى. إلا أن اليونان تحاول جاهدة منذ بدء الانخراط العسكرى التركى فى ليبيا وشرق المتوسط أواخر العام 2019، فى تخليق منظومة ردع عسكرية تحقق الآتى:

التعويض عن العوار الاستراتيجى الناجم عن الطبيعة الجغرافية لليونان، حيث تضم اليونان حوالى 6 آلاف جزيرة، 160 منهم جزر مأهولة. وتتناثر هذه الجزر فى بحر ايجه وشرق المتوسط، وتقع بالقرب من الساحل التركى مسافة 2 كم فى أقرب خط تماس. ما يشكل ارهاقاً كبيراً للمنظومة الدفاعية اليونانية التى باتت فى حالة طوارئ شبه يومية جراء الخروقات التركية المتكررة للمجال الجوى والبحرى.

الهيمنة البحرية والجوية، فبالنظر لطرازات الفرقاطات التى تقاعدت عليها اليونان، نجدها مختصة بالمهام المتعددة لمكافحة الغواصات والدفاع الجوى والضرب الساحلى البرى، والتصدى للسفن والمدمرات. كما أن العقد يقضى بتصنيع اليونان لفرقاطتين داخل ترسانة اليونان مع نقل تكنولوجيا التصنيع. فى محاولة لاستنساخ التجربة المصرية فى مجال نقل تكنولوجيا تصنيع الكورفيات والفرقاطات متعددة المهام والتى اثبتت نجاحها فى ترسانة الإسكندرية التى نفذت بنجاح تصنيع الكورفيت الشبحى الفرنسى "جويند2500" بنسختيه (المعز – بورسعيد). كما تجدر الإشارة لصفقة اليونان مع الجانب الفرنسى مطلع العام الجارى على توريد 24 مقاتلة رافال فى عقدين متتاليين، الأول اشتمل على توريد 18 مقاتلة رافال منهم 12 فى حالة (مستعملة)، والثانى توريد 6 مقاتلات رافال جديدة. وتعزز مقاتلات الرافال مع الفرقاطات الجديدة إمكانيات اليونان فى معركة الأسلحة المشتركة التى تتطلب تناغما خصيصاً بين سلاحى الجو والبحرية. كما ستوفر لليونان القدرة على تخليق معادلة ردع ستطال سلاح الجو التركى تحديداً إذا ما تم النظر لقدرات مقاتلات الرفال وفرقاطات "بيلارا" فى اعمال فرض السيادة على المسرح البحرى والجوى.

3- الترويج لمبدأ "الاستقلال الاستراتيجى لأوروبا عن الولايات المتحدة": عكف الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون على إطلاق تصريحات الاستقلال الاستراتيجى لأوروبا منذ أن بدأ التعامل مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب. كما قال ماكرون فى العام 2019 أن حلف الناتو يعانى موتاً دماغياً، وتصاعد حدة انتقادات ماكرون للحلف والتكتل الأوروبى جراء الانسحاب الأمريكى السريع من أفغانستان الذى تم بمعزل عن مستوى تنسيق جيد مع الحلفاء الأوروبيين، علاوة على "الصفعة" الامريكية لفرنسا، بتشكيلها تحالفاً أمنياً جديداً فى منطقة الاندو – باسيفيك من دونها، بل؛ وافساد صفقة القرن الدفاعية على فرنسا، بعد انسحاب استراليا من صفقة الغواصات مع باريس، والتى بلغت قيمتها 56 مليار دولار. وجاء اتفاق الدفاع المشترك بين فرنسا واليونان بعد مضى نحو 10 أيام على الصفقة الامريكية لفرنسا. وتحاول فرنسا فرض نسختها "الديغولية" فى السياسة العالمية انطلاقا من مبدأ الاستقلال الاستراتيجى عن الولايات المتحدة.

وقال ماكرون بعد توقيعه الاتفاق مع اليونان، أنه يمثل خطوة أولى جريئة استقلالية استراتيجية أوروبية. واعتبر قرار أثينا شراء السفن الحربية "مؤشر ثقة" فى صناعة الدفاع الفرنسية فى وجه المنافسة وخصوصا من مجموعة لوكهيد مارتن الأميركية.

ومن هذه الأسباب، جاء اتفاق الدفاع المشترك بين فرنسا واليونان، أما عن التداعيات الناجمة عنه، فيمكن حصرها فى دائرتين:

1- دائرة المصالح المصرية:

دائرة المصالح المصرية تشمل شرق المتوسط وليبيا تحديداً، وتعد الدائرة المصرية "مركزية" بالنسبة لفرنسا واليونان نظراً لصياغة لنواة التحالف فى شرق المتوسط (مصر – قبرص – اليونان) والذى تطور فى شكل مؤسسة إقليمية "المنظمة الإقليمية لمنتدى غاز شرق المتوسط" والتى ضمت 7 دول، وحظيت بموافقة الولايات المتحدة. ويمكن تحديد تداعيات الاتفاق الدفاعى بين اليونان وفرنسا فى هذه الدائرة كالاتى:

تدعيم الموقف المصرى فى شرق المتوسط، فالسردية المصرية تتبنى خطاباً يدعم الشراكات والتعاون الثنائى بين الدول القائم وفق القانون والشرعية الدولية، بما فى ذلك احترام السيادة البحرية للدول وفق قانون البحار، وتتبنى مصر مقاربة سياسية ديبلوماسية عوضاً عن الاعتماد على الأداة العسكرية، بما أحبط، بل عطّل كثيراً من الانتهازية التركية التى تتغذى على نمط "عسكرة التفاعلات".

رفع مستوى التنسيق الدفاعى بين مصر واليونان وفرنسا، ولاسيما بعدما تعاظم بنك الأهداف المشتركة بينهما وخاصة فى التصدى للتحركات الأحادية والعدائية للأطراف الإقليمية التى تطمح فى فرض وقائع ميدانية تحقيقاً لمصالحها. وتعظيم فرص التصنيع الدفاعى المشترك.

وتوفير المظلة الأمنية لحماية مشاريع الربط الطاقوى بين مصر وأوروبا.

2- دائرة شرق المتوسط والمناطق المرتبطة عضوياً بها:

اندلاع سباق تسلح، فى اعتراضها على الاتفاق الدفاعى بين أثينا وباريس، قالت أنقرة أن الاتفاق موجه ضدها، وضار بحلف شمال الأطلسى، ولمّحت لاندلاع سباق تسلح، وفى ورقة تحليلية نشرها المرصد المصرى فى أكتوبر العام الماضى، تحت عنوان " خطوط التماس.. هل تؤدى السياسات التركية فى شرق المتوسط لاندلاع سباق تسلح؟" توقعت الورقة بروز سباق تسلح بين القوى الفاعلة فى شرق المتوسط، وخاصة فى سياق الحرص اليونانى على امتلاك أدوات لفرض السيادة والهيمنة الجوية والبحرية، والاستدارة التركية نحو موسكو والبحث عن بدائل للمقاتلات الشبحية الامريكية إف 35، علاوة على سد ثغرات دفاعها الجوى المعيب بأنظمة إس 400 الروسية صاحبة الكلفة السياسية الباهظة على أنقرة وعلاقتها مع الغرب. ومن المرجح أن تلجأ أنقرة لتعزيز ترساناتها الدفاعية لاحتواء تصاعد منوال القوة العسكرية لليونان، وقدوم فرنسا كلاعب رئيسى هذه المرة قبالة سواحلها (اتفاية الدفاع المشترك).

تداعى حلف الناتو، الصيغة الثنائية الدفاعية بين باريس واثينا، قدمت للتو آلية دفاعية تعمل بمعزل عن آليات حلف الناتو العسكرية، ومنظوره الخاص للتهديدات الاستراتيجية ذات الكلفة العالية. حيث اشتبكت خلال العام الماضى قطع البحرية الفرنسية والتركية قبالة السواحل الليبية، كما تمثل تركيا العضو فى الحلف الأطلسى فرصة ذهبية لاستراتيجية موسكو الرامية لاضعاف الحلف وإحباط استجابته التكتيكية للمواقف الطارئة من أفغانستان ومروراً بالشام وشرق أوروبا. كما تشجع الثنائية الدفاعية الوليدة، دول أخرى أعضاء فى الحلف على ابرام اتفاقات دفاعية على نفس النسق، ولاسيما بين بولندا والولايات المتحدة.

الجزائر – تركيا، من المرجح أن تستغل تركيا توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا جراء تصريحات ماكرون الأخيرة حيال الحكومة الجزائرية ومؤسستها العسكرية، ما قد يفاقم من التحديات والتهديدات الأمنية للجانب الفرنسى فى الساحل والصحراء، فى وقت بدت فيه باريس ماضية نحو منطقة الاندو – باسيفيك بعدما بات فاتورة وجودها فى الساحل والصحراء باهظة إذا ما قورنت بنتائجها المتواضعة، حيث دخلت روسيا للتو من خلال مرتزقة فاغنر للدول هناك، وتصاعد النشاط الإرهابى من ساحل غينيا حتى بحيرة تشاد.

خاتمة، يمثل مخزون الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط ما نسبته 1% من اجمالى الاحتياطى العالمى من الغاز، لكن الصراع فى هذه المنطقة اتخذ ابعادا تخطت الصراع على السيطرة على هذا المخزون المتواضع، حيث بات للصراع ابعادا حضارية ونفسية، ترتبط بالشخصيات الجديدة للدول. فالشخصية المصرية التى اثبتت تفردها فى ميدان القتال الجيوسياسى بأساليب القوة الذكية، قد صاغت واقع جيوسياسى جديد فى منطقة شرق المتوسط، أما الشخصية الفرنسية الجديدة فبدت سماتها فى "الديغولية" إلا أنها لم تملك مقوماتها فرنسا المعاصرة حتى لحظة استثنائها من تحالف "أوكوس" الدفاعى، فيما تتعامل اليونان وفق واقعية شديدة، أمام تركيا فمازالت تنخرط وفق شخصية عمرها 500 عام فقط، وتعبر عن إطار قومى بحت، ما يدفع بالتساؤل، حول أدوار شخصيات الدول فى تحديد تداعيات اشتباك معقد، كاشتباك شرق المتوسط حاليا.