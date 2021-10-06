أبو شقة يفتتح جلسة الشيوخ لإجراء انتخابات اللجان النوعية

جدة - نرمين السيد - وتشهد الجلسة الثانية عرض الطعون إذا ما تقدم بها أى عضو، ويعقبها إعلان القوائم النهائية، وفتح الباب لإجراء الانتخابات على 14 لجنة نوعية. أما الجلسة الثالثة يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالكامل.

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