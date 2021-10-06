أحد بدو سيناء: كنا خيرا من الأقمار الصناعية فى معاونة الجيش المصرى

جدة - نرمين السيد - وأوضح عيد، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل» أن والده كان يسير فى ظلام الليل بهدف نقل المقاتلين المصريين إلى مدينة بورفؤاد، تلك المدينة التى لم تستطع إسرائيل دخولها، مؤكدا أن أسرته كانت تسير وراء الجنود بالأغنام لإخفاء الأثر.

وأشار إلى أن البدو كانوا يرصدون جميع تحركات إسرائيل وحشودهم ليل نهار، ويتم نقلها إلى المخابرات الحربية فى بورفؤاد، مؤكدا: "كنا خيرا من الأقمار الصناعية المتقدمة"، فى معاونة الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.