إصدار طابعى بريد لتخليد ذكرى نصر أكتوبر وتكريم المشير طنطاوى

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابِعَيْ بريد تذكاريين بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ وذلك لتوثيق التضحيات الكبيرة التي تمت فى جميع المجالات وعلى كل الأصعدة.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن الهيئة حرصت على أن تشارك قواتنا المسلحة والشعب المصري العظيم الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي قدمت فيها قواتُنا المسلحةُ تضحيات وإنجازات مازالت تُدرس حتى الآن، وذلك بإصدار طابعَيْ بريد تذكاريين لتخليد هذه الذكرى الهامة في تاريخ الوطن.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تصميم الطابع الأول يرمز إلى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ويوضح عبر رموز تعبيرية سهلة الوصول إلى المتلقي دورَ القوات المسلحة الباسلة في الحفاظ على مقدرات الوطن، ويأتي الطابع الثاني تكريمًا للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، أحد أبناء مصر المخلصين وأحد رموزها العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة الوطن.

وأضاف رئيس البريد أن هيئة البريد تحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات الهامة والأعياد القومية الكبرى تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس طابع الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر (4سم في 5سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات، أما طابع المشير طنطاوي فيأتي بمقاس (4سم في 6سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات، عِلْمًا بأن الطابعين مزودان بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.