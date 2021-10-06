الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن صناع التاريخ بالندوة التثقيفية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن صناع التاريخ، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة والمنعقدة بمركز المنارة. يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.

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