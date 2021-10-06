إحتفالا بنصر أكتوبر..... محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري...

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، يرافقه اللواء/ محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والعميد/ عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري للمحافظة واللواء/خالد عبد اللطيف رئيس مكتب الرقابة الادارية بالقليوبية والعميد/أحمد السيد نائب مدير المخابرات الحربية بالقليوبية والدكتورة/ إيمان ريان والدكتور/ سمير حماد نائبي المحافظ والمهندس/ علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمهندس/ علي عبد الستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء بمدينة بنها ، وذلك إحتفالا بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة ..

هذا وقد تضمنت مراسم الاحتفال التي بدأت صباح اليوم الأربعاء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد والسلام الجمهوري ..

وأكد المحافظ أن يوم الـسادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، في الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعاً وسيفاً للوطن وسواعد فتية في البناء والتنمية.

وأشار "الهجان" إلى أن انتصارات أكتوبر تضرب في أذهاننا أمثلة رائعة في البطولة والفداء والتحدي، والتي اتسمت بالوحدة الوطنية التي يتمتع بها أبناء الوطن، حيث اتحد أبناء مصر الأبرار مسلمين ومسيحيين ليسطرون للتاريخ أروع ملحمة فدائية بطولية، والتي نحن في أشد الحاجة إليها الآن، لتأكيد تلك المعاني السامية والنبيلة في حب وطننا الغالي مصر، والتي نستلهمها دائما مع الاحتفال بذكرى النصر العظيم للعبور بالوطن إلى بر الأمان.