القوي العاملة : صرف 7.5 مليون جنيه منح لـ 7524 عاملاً...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 17 منحة مولود ، و3 منح زواج ، و 4 منحة وفاة ، و5 منح رعاية صحية ، فضلاً عن صرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك لـ 7524 عاملاً مسجلاً ، بإجمالى 7 ملايين و540 ألف جنيه .

وقال : إن المديرية قامت بتعيين 2057 شابا، من بينهم 13 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 7076 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 622 فرصة عمل للشباب من الجنسين

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية ، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، أشار إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 1989 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2757 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 28 خطاباً لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، وتجديد 3 تراخيص عمل لأجانب .

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 632 منشأة دوريا ، وعمل 35 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 257 محضرا ، كما تم التفتيش على 77 منشأة يعمل بها 51 طفلا ، وتم إنذار 12 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 12 محضر فوري للمنشآت المخالفة ، وإجراء التفتيش على 342 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 191 محضرًا للمنشآت المخالفة ، وتم عقد 15 ندوة توعية ، كما تم بحث 69 شكوي .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 217 شكوى، تم تسوية 33 منها ودياً ، وإحالة 36 للقضاء ، وحفظ 39 شكوى ، ومازالت هناك 109 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك-شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات لـ 25 متدرباً ومتدربة .

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة .