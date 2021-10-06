وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بانتصارات أكتوبر

يتقدم د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب، إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصرى العظيم،بمناسبـة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة فى استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة فى التضحيات والبطولة، متمنياً لبلدنا الحبيب التقدم والرقي.