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درجات الحرارة فى المحافظات

ووفقًا لما حددته الهيئة العام للأرصاد الجوية، فإنه من المرتقب أن يسود طقس منخفض نسبيًا اليوم الأربعاء، وذلك على معظم أنحاء الجمهورية.

وكما رصدت هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

دوت الخليج

استمرار انخفاض درجات الحرارة فى المحافظات

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة، من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وننشر فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات:-

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى: 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 العظمى 27

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27