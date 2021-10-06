/654641/الرئيس-السيسى-اللواء-سمير-فرج-كان-قائد-كتيبتى-واتعلمت-منه-حل-المشاكل

وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير اللواء سمير الفرج قائد الكتيبه الذي كان بها، موضحا ان لم يذكر هذا ابد في اي لقاء تلفزيوني:" قائلا الوحده قائد، حيث انها كان يديرها بشكل جيد"، جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" والتي تقام بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر اكتوبر المجيد.

دوت الخليج وتابع الرئيس السيسي :" ان كان لديه سمعه وقدرة علمية، تعلمت منه حل المشاكل وفوجئت بان الكل المشاكل التي كانت في الكتيبة كان يستطيع حلها، وتعلمت ان المشاكل لهها حلول، وكان لى حظ أنى خدمت وهو رئيس اركان الفرقة 33 ". واختتم اوجهلك كل التحية والتقدير، وماجتش فرصه قبل كده اشوف سيادتك حتى أذكر هذا الموضوع".

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