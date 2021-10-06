/654645/الرئيس-السيسي-أهالى-سيناء-عرضوا-حياتهم-للخطر-وكان-لهم-دور-فى-الحرب-المجيدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل": إن أهالى سيناء كان لهم دور قبل 67 وبعدها وأيضًا أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

دوت الخليج

السيسي: أهالى سيناء ضحوا بحياتهم

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه قائلًا:" أهل سيناء قدموا كل الدعم وعرضوا حياتهم للخطر حتى تعود سيناء لمصر وأهلها".

كما وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير اللواء سمير الفرج قائد الكتيبه الذي كان بها، موضحا ان لم يذكر هذا ابد في اي لقاء تلفزيوني:" قائلا الوحده قائد، حيث انها كان يديرها بشكل جيد".

وتابع الرئيس السيسي :" ان كان لديه سمعه وقدرة علمية، تعلمت منه حل المشاكل وفوجئت بان الكل المشاكل التي كانت في الكتيبة كان يستطيع حلها، وتعلمت ان المشاكل لهها حلول، وكان لى حظ أنى خدمت وهو رئيس اركان الفرقة 33 ".

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية " العبور إلى المستقبل" والتى يحضروها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورموز من العسكريين".