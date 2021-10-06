/654620/محمد-إسماعيلالدولة-المصرية-تكمل-انتصارات-أكتوبر--فى-معركة-التنمية-نحو-الجمهورية-الجديدة
تقدم النائب محمد إسماعيا، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأسمى التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وأكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية ساباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية مازالت تكمل انتصارات أكتوبر فى معركة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.
وأضاف النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب،"نسأل الله أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيدٍ من الخير والرخاء والاستقرار".
هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.
جاء ذلك بعدنا وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد إسماعيل:الدولة المصرية تكمل انتصارات أكتوبر فى معركة التنمية نحو الجمهورية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.