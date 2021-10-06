محمد إسماعيل:الدولة المصرية تكمل انتصارات أكتوبر فى معركة التنمية نحو الجمهورية الجديدة

/654620/محمد-إسماعيلالدولة-المصرية-تكمل-انتصارات-أكتوبر--فى-معركة-التنمية-نحو-الجمهورية-الجديدة

تقدم النائب محمد إسماعيا، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأسمى التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية ساباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية مازالت تكمل انتصارات أكتوبر فى معركة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب،"نسأل الله أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيدٍ من الخير والرخاء والاستقرار".

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بعدنا وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة