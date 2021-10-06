/654625/أمل-رمزى-حرب-أكتوبر-ملحمة-وطنية-أثبتت-كفاءة-وصلابة-المقاتل-المصري

هنأت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لحرب أكتوبر العظيمة .

‏وقالت عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق في هذه الحرب خير دليل على كفاءة وقوة وصلابة الجيش المصري حيث كان هناك فرق كبير في الإمكانيات والمعدات اللوجستية بين الجيش المصري وجيش الاحتلال الصهيوني ولكن بسبب الإرادة والعزيمة التي كانت ومازالت يتحلى بها المقاتل المصري انتصرنا وسجل التاريخ العسكري هذه المعركة بحروف من نور .

وأضافت «رمزي» في بيان لها، أن الحرب مازالت مستمرة ولكن العدو هذه المرة مختلف حيث تخوض كافة مؤسسات الدولة حربا من نوع آخر وهي حروب التنمية والبناء وهي حرب صعبة حيث تؤسس الدولة لجمهورية جديدة تعتمد على أحدث الوسائل وتضمن "حياة كريمة" للمواطنين، مؤكدة أن الحرب على الإرهاب مازالت مستمرة أيضا، حيث يوجد بعض من الجماعات الإرهابية تظهر بين الحين والآخر وتستهدف مؤسسات الدولة ولكن بفضل قدرة وكفاءة الجيش والشرطة انخفضت هذه العمليات وتم تطهير معظم المحافظات من تلك العناصر الإرهابية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، أن حرب أكتوبر حدث عظيم في التاريخ المصري ومصدر فخر لأبناء وشباب هذا الوطن على مر التاريخ، ورغم مرور 48 عاماً على هذه الحرب إلا أنه مازال هناك الكثير من الدروس والعبر التي لابد وأن تعلمها الأجيال الجديدة ، والتى من أهمها الدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات.

وطالبت «رمزي» بضرورة الاستمرار في إنتاج الأعمال الفنية والدرامية التي تتناول الجوانب المختلفة لحرب أكتوبر والدروس المستفادة من هذه الحرب التي أعادت للشعب المصري الأرض والكرامة والعزة وأصبحت حدث نفخر به حتى يستفيد الشباب من هذه الحرب ويعرف مكانة ودور الجيش المصري، وكذلك وضعها في المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم بمساحة أكبر وبطريقة مختلفة تتماشي مع فكر وعقول الأجيال الجديدة.