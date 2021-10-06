/654628/أحمد-ماهر-ينهار-من-البكاء-في-برنامج-صاحبة-السعادة-لهذا-السبب

كشف الفنان القدير أحمد ماهر خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على فضائية قناة «dmc»، عن كواليس مشهد له من مسلسل «ذئاب الجبل» لم يتم تصويره.

دوت الخليج يرصد كواليس المشهد الذي لم يتم تصويره في مسلسل «ذئاب الجبل» بسبب وفاة الفنان عبد الله غيث.

أحمد ماهر يكشف تفاصيل مشهد لم يصور من «ذئاب الجبل» لوفاة عبدالله غيث

وقال، الفنان أحمد ماهر خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» أن أحداث المسلسل كانت ستتحول بشكل كبير جدًا عما عرض لو تم تصويرها ولكن وفاة الفنان عبدالله غيث أوقفت كل ذلك.

بكاء أحمد ماهر في صاحبة السعادة بسبب مشهد من ذئاب الجبل

مثل ماهر المشهد أمام إسعاد يونس، والذي يدور حول معرفته بأن أحد الشخصيات في العمل قتل حبيبته ودفنها وهي حامل، فيخرج هو مطوته ويشق جسده ويخرج كبده ياكله، وبسبب تقمصه للمشهد دخل أحمد ماهر في نوبة بكاء أثناء تواجده في «صاحبة السعادة».

إسعاد يونس تشيد بموهبة أحمد ماهر الفنية

وهو الأمر الذي علقته عليه إسعاد يونس بقدرته الفنية العظيمة وإبداعه، كما أبدت استغرابها بأنه لازال متذكرًا النص.

تحدث الفنان أحمد ماهر، خلال الحلقة عن مشواره الفنى، والصعوبات التى واجهته، وغيرها من الأسرار.

برنامج «صاحبة السعادة» يذاع أيام الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، فى تمام الساعة الـ11مساء، على شاشة «dmc».

قصة مسلسل ذئاب الجبل

فيما تدور أحداث مسلسل «ذئاب الجبل» في بلدة تسمى بهتون الجبل التي يعيش فيها عائلة "هوارة" والتي تلتزم بالعديد من العادات والتقاليد المتعصبة، والتي قام فيها "الشيخ بدار" بكسر العادات المتعارف عليها وقام بتزويج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، ما يدفع شقيقها لأن يحاول قتلها.

أبطال مسلسل ذئاب الجبل

مسلسل «ذئاب الجبل» من اخراج مجدى أبو عميرة، وتأليف محمد صفاء عامر، ومن بطولة كلا من، احمد عبد العزيز، سماح أنور، عبد الله غيث، شريف منير، حمدى غيث، وفاء مكي، صلاح عبد الله، زوزو نبيل، عبد الله محمود، انعام سالوسة، فاروق نجيب، ميرنا وليد.