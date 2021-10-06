موعد مباراة منتخب المغرب ضد غينيا بيساو

يلتقي منتخب المغرب امام نظيرةمنتخب غينيا بيساو فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء ، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، ويرفع أسود الأطلس شعار الفوز في المواجهة الهامة ضمان استمرارية منافستهم للصعود إلى تصفيات كأس العالم.

قائمة منتخب المغرب

أيوب لكرد ومحمد الشيبي (الجيش)، عبدالعلي المحمدي (أبها السعودي)، إسماعيل الحداد (الخور القطري)، حمزة موساوي وعبدالكريم باعدي (نهضة بركان)، عبد الله خفيفي (مولودية وجدة)، كريم البركاوي (الرائد السعودي)، مروان سعدان (الفتح ااسعودي)، بدر بانون (الأهلي المصري)، علي بامعمر (اتحاد طنجة)، نوفل الزرهوني (الفتح)، علاء الدين أحراي (المغرب الفاسي)، وليد أزارو (الاتفاق السعودي)، المهدي برحمة ا(الكويت الكويتي)، إدريس فتوحي (الأهلي السعودي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، يحيى جبران ويحيى عطية الله ووليد الكرتي وأشرف داري وأيمن الحسوني وأيوب عملود (الوداد)، وعبد الإله الحافيظي (الرجاء)، مراد باتنا (الفتح السعودي)، يوسف الجبلي ومحمد الرياحي (الباطن السعودي)، سفيان بوفتيني (الأهلي القطري).

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

نتيجة مباراة مصر وليبريا

حقق المنتخب المصري الأول الفوز على منتخب ليبيريا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ودي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

سجل الدولي المصري محمد شريف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الصامنة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليسار قابلها باهر المحمدي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من القائم الأيسر ليجدها محمد شريف وحيد أمام المرمى الخالي والضي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة للشباك.

وجاء بالهدف الثاني محمد شريف في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من عبد الله السعيد ردت من الدفاع ووصلت إلى محمد شريف داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت الشباك.