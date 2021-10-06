/654633/التشكيل-المتوقع-لمباراة-إيطاليا-وأسبانيا-في-نصف-نهائي-كأس-الأمم-الأوربية

يستعد اليوم المنتخب الإيطالي لمواجهة نظير منتخب أسبانيا في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الإيطالي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منتخبات هولندا وبولندا والبوسنة والهرسك.

بينما تأهل المنتخب الأسباني بعد تصدرة أيضاً لمجموعتة برصيد11 نقطة والتي كانت تضم منتخبات مكلاً من: ألمانيا وسويسرا وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإيطالي هذة المواجهة المرتقبة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : دوناروما

الدفاع : إيمرسون – بونوتشي – كيليني – لورينزو

الوسط :فيراتي – جورجينيو – باريلا

الهجوم :إنسيني – كييزا – إيموبيلي.

علي الجانب الأخر فمن المتوقع أن يواجة المنتخب الأسباني منتخب إيطاليا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : سيمون

الدفاع : ريجيلون – لابورت – باو توريس – أزبيلكويتا

الوسط : جافي – بوسكيتس – كوكي – أويارزابال

الهجوم : سارابيا – فيران توريس.

ويواجة الفائز من هذة المباراة في المباراة النهائية الفائز من مباراة نصف النهائي الأخر بين منتخبي بلجيكا وفرنسا.

قائمة المنتخب الإيطالي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتور سيريجو (جنوى).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، إيمرسون بالميري (ليون)، رافائيل تولوي (أتالانتا).خطالوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشيلسي) ، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) ، لورنزو بيليجريني (روما) ، ماتيو بيسينا (أتالانتا) ، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو) ، فيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) ، فيديريكو كييزا (يوفنتوس) ، شيرو إيموبيلي (لاتسيو) ، لورنزو إنسيني (نابولي) ، جياكومو راسبادوري (ساسولو).

قائمة المنتخب الأسباني

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - روبرت سانشيز (برايتون).

خط الدفاع: بيدرو بورو (سبورتينج لشبونة) - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - إريك جارسيا ( برشلونة) إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - باو توريس (فياريال) - إنياجو مارتينيز (ريال سوسيداد) - سيرجيو ريجليون (توتنهام) - ماركوس ألونسو ( تشيلسي).

خط الوسط: رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي) - سيرجيو بوسكيتس وبيدري جونزاليس وجافي (برشلونة) - ماركوس لورينتي - كوكي ريسوركسيون (أتلتيكو مدريد) - ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد).

خط الهجوم: يريمي بينو (فياريال) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - فيران توريس (مانشستر سيتي) -بابلو فورنالس ( وست هام) - بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان.