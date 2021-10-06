/654635/منتخب-السيدات-يغادر-إلي-الكونغو-لآداء-مباراة-العودة

غادرت القاهرة صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في طريقها إلى الكونغو برازافيل لآداء مباراة العودة أمام منتخبها يوم السبت المقبل 9 أكتوبر الحالي في اطار تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر اقامتها بكوستاريكا 2022، وكان لقاء الذهاب قد انتهى في القاهرة بالتعادل الإيجابي بينهما 1-1.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل:

ومن ناحيه اخري يدخل منتخب مصر لمباراته أمام منتخب ليبيا، ضمن منافسات كاي العالم.

قائمة المنتخب

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.

غيابات المنتخب

شهدت قائمة منتخب مصر لمواهتي ليبيا، علي العديد من الغيابات، بالرغم من إمكانية معظم الغيابات في الحضور والمشاركة، والتي ياتي على رأسهم مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

نتيجة مباراة مصر وليبريا

حقق المنتخب المصري الأول الفوز على منتخب ليبيريا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ودي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.