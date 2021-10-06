عاجل- سمير فرج: التاريخ سيكتب للرئيس السيسى قرار إنهاء حكم الإخوان الإرهابى

جدة - نرمين السيد - وقال سمير فرج خلال منتدى على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، إن الملازم الأول عبد الفتاح السيسى الوحيد الذى حصل على امتياز فى الكتيبة، وهذا بسبب واقعة سأرويها لأول مرة وهى عندما كنا فى مهمة بالصحراء وقعت عاصفة رملية ليلا بسيناء أغلقت الطريق إلى العريش، وتم إبلاغ القيادة لمساعدتنا.

وتابع: "قررنا أن يكون العمل ليلا، ولكن الملازم عبد الفتاح السيسى قال إنه يعلم الطريق جيدا ولابد من فتح الطريق والعبور بالمعدات العسكرية حتى يتم فتح الطريق قبل الصباح للمدنيين، وكان حريصا على صحة الجنود من خلال تغذيتهم بشكل صحى يحافظ عليهم".



وأوضح سمير فرج أنه فى هذه الواقعة أيقن أن الملازم عبد الفتاح السيسى صاحب قرار وسيكون له شأن كبير فى المستقبل، لذلك كان تقديره فى التقرير السرى عند مغادرتى للكتيبة امتيازا.

وأشار إلى أن هذه الواقعة كانت منذ 40 عاما ولم يكن يعلم أن الملازم عبد الفتاح السيسى سيكون رئيسا للجمهورية.

ولفت إلى أنه لم يكن مستغربا من قرار الفريق عبد الفتاح السيسى، عندما كان وزيرا الدفاع بإنقاذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية والمصير المجهول الذى كان ينتظر مصر فى ذلك الوقت، لأن من اتخذ قرارا جريئًا حين كان ضابطا صغيرا "ملازم أول" لن يكون غريبا عليه أن يتخذ قرارًا جريئا بإنقاذ مصر، وسيكتب التاريخ للرئيس السيسى قرار إنهاء حكم الإخوان الإرهابى.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.