وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول أنشطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

جدة - نرمين السيد -

تناول التقرير تسجيل أكثر من 30 فكرة وابتكار فى مجالات متعددة عبر بوابة الابتكار التى أطلقها الصندوق، لتلقى الأفكار البحثية أو الابتكارية للمخترعين والمبتكرين، ورواد الأعمال، والباحثين، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة فى جميع مجالات الابتكار والإبداع التكنولوجى، والعمل على تطويرها، ويجرى الآن فحصها وتحديد مدى أهليتها للدعم والتمويل.

كما أطلق الصندوق اعتبارا من أول سبتمبر الماضى برنامج "تسريع التسويق"، لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية، بهدف تخطى الحيز الافتراضى للوصول لنتائج ومخرجات البحث والابتكار إلى السوق بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وبلغ عدد الابتكارات المقدمة أكثر من 50 ابتكارا، تشمل عدد من المجالات مثل: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيئة والمياه، التعليم والتدريب، التكنولوجيا الطبية والأدوية، الطاقة الجديدة والمتجددة، المنسوجات والمصنوعات الجلدية، والميكاترونيكس، الأمن والدفاع، البنية التحتية للإسكان وأنظمة النقل، تكنولوجيا معدات التعدين والخامات.

وأضاف التقرير أن الصندوق بدأ الخطوات التنفيذية الأولى لتدشين برنامج "مركز إبداع الملكية الفكرية" EiPIC الموجه لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM بمشاركة وزارة التربية والتعليم المصرية، ومركز العلوم والصناعة COSI بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتمويل مشترك يقدمه كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى متمثلا فى الصندوق، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ضمن برنامجها STESSA لتعزيز دور مدارس المتفوقين.

وأوضح التقرير أن برنامج "مركز إبداع الملكية الفكرية" EiPIC يعتبر نشاطا إضافيا (غير إلزامى)، يوفر لطلاب مدارس المتفوقين المهتمين بمجال الابتكار والريادة وحماية الملكية الفكرية إطارا تشغيليا؛ لاكتساب المبادئ والقيم الأساسية فى مجال الإبداع والابتكار، كما يتيح لهم فرص التطبيق عبر آليات حماية الملكية الفكرية وريادة الأعمال.

كما يعمل البرنامج على توفير فرص التواصل المباشر بين الطلاب وبين نماذج حقيقية للمبتكرين والمخترعين والعلماء الحاصلين على براءات الاختراع فى المجالات المختلفة، ورواد الأعمال فى كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تقرر بدء البرنامج فى العام الدراسى الحالى 2021-2022، حيث يبدأ طلاب المرحلة 11 بمدارس المتفوقين STEM باستكمال استمارة التقدم فى أوائل شهر نوفمبر 2021، وعبر الرابط الخاص بالبرنامج على الموقع الإلكترونى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، على أن تبدأ فعاليات البرنامج مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

وأشار التقرير إلى قيام الصندوق بفتح باب التسجيل للخبراء فى مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، وفى مجال التسويق ونقل التكنولوجيا للتعاون مع الصندوق فى تقييم الابتكارات المقدمة فى البرامج المختلفة، على أن يكون الخبراء لهم خبرات سابقة متميزة فى مجال أو أكثر من هذه المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الإرشاد العلمى والتكنولوجى، حماية حقوق الملكية الفكرية، تقييم الجدوى الاقتصادية للابتكارات والاختراعات، تسويق التكنولوجيا للمرخص لهم والشركاء المحتملين، ربط الأبحاث بمبادئ واستراتيجيات التسويق، المساعدة فى إنشاء وتطوير الشركات الناشئة، تأمين الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والشركات الناشئة، التفاوض بشأن اتفاقيات الترخيص والشراكات، وغيرها من المجالات التى قد يحتاجها المبتكرون والنوابغ، وقد تقدم للتسجيل أكثر من 450 خبيرا، وما زال الباب مفتوحا لتقدم المزيد من الخبراء للتسجيل بقواعد البيانات.

ونوه التقرير إلى قيام الصندوق بإعداد خطة واستراتيجية للتسويق والاتصال، وفقا لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتنقسم الاستراتيجية إلى ثلاثة محاور رئيسية: وهى التسويق الرقمى، والبحوث التسويقية والشراكات وبناء المجتمعات للنوابغ، ورواد الأعمال والمبتكرين، وبرامج داعمة للطلاب النوابغ والمبتكرين ورواد الأعمال.

ويهدف محور التسويق الرقمى، إلى تفعيل أكبر لوسائل التواصل الاجتماعى، فضلا عن نشاط العلاقات العامة وصنع محتوى فيديو يبث عبر الإنترنت، لتسليط الضوء على رواد الأعمال والمبتكرين وتطوير برنامج سفراء الصندوق.

ويهدف محور البحوث التسويقية لإعداد خريطة للبيئة المجتمعية فى ريادة الأعمال والابتكار وتنفيذ الشراكات والتعاون مع المبادرات المختلفة وتفعيل برامج لجميع الفئات المستهدفة.

كما يهدف محور برامج الدعم للطلاب النابغين والمبتكرين ورواد الأعمال إلى توفير الدعم المادى والفنى والخدمى وغيره من سبل الدعم والرعاية لهم؛ للحث على تحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى النشاط الطلابى والنشاط البحثى والمبتكرين ورواد الأعمال، وسيتم تنفيذ هذه الفعاليات والأنشطة والبرامج بالشراكة مع العديد من المدارس والجامعات والمراكز البحثية والهيئات الحكومية والمؤسسات المدنية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.