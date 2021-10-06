عاجل- الحكومة: حضور الطلاب بالمدارس إلزامى ولا تقسيم للأيام

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُوضحةً أن الحضور بالمدارس سيكون نظاميًا وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام الدراسى، مُشيرةً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع استمرار العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كل أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفى سياق متصل، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس والوحدات المحلية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021/2022، حيث يتم تطعيم العاملين بالمدارس ودواوين الإدارات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا استعداداً للعام الدراسى الجديد، إلى جانب تطعيم جميع طلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، والتى يتمثل أبرزها فى (تخصيص لجنة صحية لزيارة كل مدرسة، والتعقيم المستمر للفصول المدرسية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، وعدم السماح لأى طالب بدخول المدرسة دون ارتداء الكمامة الطبية، إلى جانب قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة، ومنع التكدس فى المدارس بتوزيع الطلاب على الفصول المدرسية بما يحافظ على التباعد الاجتماعى).

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).