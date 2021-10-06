أبو شقة يرفع جلسة الشيوخ بعد الدعوة لانتخاب اللجان النوعية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية فى تمام الساعة الواحدة والنصف، لإعلان النتائج النهائية لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية. وخلال الجلسة العامة أعلن أبو شقة، قواعد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والتظلم من نتيجة الانتخاب.

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