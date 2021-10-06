عاجل.. السيسى: كل أسرة مصرية قدمت شهيدا أو مصابا.. وعمر الشر ما يهزم الخير

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى: "نحن نتألم، الناس فى سيناء دفعت ثمن الإرهاب، وكل الدولة المصرية، كل أسرة مصرية قدمت شهيدًا أو مصابًا حاليا فى كل الأماكن، الصعيد والدلتا والإسكندرية، وما نزال نقدم شهداء حتى التخلص نهائيا من الإرهاب".

وتابع الرئيس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»: "لا نتألم من قدر الله فينا، وهتعود سيناء أفضل مما كانت، عمر الشر مهما كانت قدرته ما يهزم الخير، وهذه سنة الله فى الوجود، فالشر استثناء والخير هو القاعدة، وعمر الاستثناء ما يهزم القاعدة".

كما قدم الرئيس، التحية إلى نجل جمال الغيطانى، قائلا: "كان صديقًا عزيزًا جدا، وكانت لديه وطنية متدفقة دائما".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.