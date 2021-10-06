فيديو.. قصائد فى حب الجيش المصرى خلال ندوة العبور إلى المستقبل

جدة - نرمين السيد - ألقى الشاعر عبد الله حسن، قصيدة بعنوان "حكايتك يا مصر"، أشار فيها إلى أن نصر أكتوبر يمثل حلقة من سلسلة الانتصارات الكبيرة، التى عاشها الشعب المصرى مع جيشه العظيم، فضلا عن عظمة الدولة المصرية وفخر الجنود المصريين.





جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. كما ألقت الشاعرة الفلسطينية مايسة عبد الهادى، قصيدة بعنوان "عزيز على القلب أكتوبر" أشارت فيها إلى الانتصارات التى حققتها حرب أكتوبر المجيدة، فضلا عن أن مصر ستبقى لنا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى. ولفتت إلى أنها وهى فى طريقها إلى مصر عندما رأت الجندى المصرى شعرت بأمان وسعادة لا توصف، فهى عاشقة للجيش المصرى، مؤكدة أنها فخورة بأن الأمة العربية بها جيش مثل الجيش المصرى.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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