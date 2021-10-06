عاجل.. السيسى يشاهد فقرة غنائية على هامش  ندوة العبور إلى المستقبل

جدة - نرمين السيد - يشارك فى الفقرة مجموعة من الفنانين المصريين والعرب، بالإضافة إلى كورال الأطفال، من إنتاج الشؤون المعنوية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يأتى ذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.







ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، أكاليل الزهور على قبـر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.