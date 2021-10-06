رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية والعربية ، وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية .

ووجه رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة تحية اعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية التي سطرت أروع الأمثلة في التضحية والبطولة والعزة والكرامة من أجل استرداد أرض سيناء، مشددا على أن حرب أكتوبر المجيدة تمثل فخرا للعرب وتجسيدا للعزيمة والإصرار على النجاح.

وقال رئيس البرلمان العربي إن حرب أكتوبر أعادت الكرامة المصرية والعربية وسطرت أروع الأمثلة في تعزيز التضامن العربي وتحقيق المستحيل، داعيا المولى -عز وجل- أن يرحم شهدائها، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.