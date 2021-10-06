اللواء سمير فرج للرئيس: فخور إنى كنت معاك.. والسيسي: عمر العين ما ترتفع عن الحاجب

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تصريحات اللواء سمير فرج أحد أبطال أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية الأسبق، وقوله: "أنا بفتخر إني كنت مع حضرتك في الكتيبة في يوم من الأيام"، ليعلق الرئيس: "لا أنا اللى كنت مع حضرتك".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، :"عمر العين ما ترتفع عن الحاجب".
وأضاف الرئيس:" هذه الندوة، والحوار، واستدعاء التاريخ، بيدوقنا طعم اللى اتعمل، واللواء سمير فرج بيدوق الشباب والضباط اللى ما شافوش حاجة خالص.. ونحن الآن نستدعى التاريخ ونسرد الوقائع.. هذه الوقائع في وقتها كانت كبيرة.. واستعدنا آخر قطعة أرض وهي طابا من الدكتور مفيد شهاب، الذي نوجه له وللجنته التي ساهمت في مرافعات طابا، كل الشكر وكل التقدير والاحترام".
وفي رسالته لأهل سيناء، قال :"كان ليكم دور دايما كجزء أصيل من شعب مصر قبل 67، وبعد 73 وحتى الآن، ويمكن الدولة معملت الواجب معاكم، لكن إحنا بنحاول نشكركم ونرد جميل أهل سيناء علينا كلنا.
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