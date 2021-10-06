رسمياً.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع لاعب الدحيل القطري

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أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا إبرام سادس صفقات الفريق في ظل التدعيمات التي يجريها النادي إستعداداً لخوض بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت إدراة النادي إتمام تعاقدها مع ايفانز منساه، لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الاولميبي لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي الدحيل القطري، ليصبح الصفقة السادسة في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعي نادي سيراميكا إلي تدعيم كافة المراكز بالفريق من أجل المنافسة علي الدخول في المربع الذهبي في الموسم المقبل والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

صفقات سيراميكا

أعلن نادي سرايمكا كيلوبترا عن التعاقد مع اللاعب الدولي مصعب البطاط لمدة 3 مواسم، أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أبرمت 4صفقات في الفترة الماضية، استعدادًا للموسم الجديد، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي هويدي إف سي، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والثالثة ضم الحارس محمود كوكو، قادمًا من نادي هويدي إف سي.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع اللاعب الدولي التونسي بلال السعيداني لمدة ثلاث سنوات ، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريبات مع الفريق في المعسكر المغلق المقام بمدينة شرم الشيخ.

اشترط نادي سيراميكا كليوباترا الحصول على مبلغ مليون دولار مقابل التفريط في خدمات محمد إبراهيم لنادي بيراميدز.

وتقدم نادي بيراميدز بعرض رسمي للحصول على خدمات محمد إبراهيم في الموسم المقبل تحسبا لرحيل عبدالله السعيد لصفوف الزمالك.

وطلب نادي سيراميكا الحصول على مليون دولار مقابل بيع محمد إبراهيم خاصة وأن الأخير من الأعمدة الأساسية في الفريق.

شادي حسين

دخل نادي بيراميدز في خط المفاوضات مع شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لضمه بداية من الموسم المقبل.

وظهر شادي حسين بمستوى مميز مع سيراميكا في الموسم الماضي ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وكان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف الأهلي لكن الأخير تراجع عن الصفقة في النهاية بعد التعاقد مع حسام حسن.

ويرغب بيراميدز في تدعيم هجومه بلاعب مميز لجانب التونسي فخر الدين بن يوسف والذي تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر.