طارق الخولي فى ذكرى انتصارات أكتوبر :سنظل نستلهم منه جيلاً بعد جيل صلابة الإرادة وتحدى المستحيل

/654643/طارق-الخولي-فى-ذكرى-انتصارات-أكتوبر-سنظل-نستلهم-منه-جيلا-بعد-جيل-صلابة-الإرادة-وتحدى-المستحيل

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، بأسمى التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أننا سنظل نستلهم من نصر يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣،جيلاً بعد جيل صلابة الإرادة وتحدى المستحيل .

وأضاف طارق الخولي، ‏"ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل، قصة الكفاح ومشاقه ومرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآماله..."

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

دوت الخليج

يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته

وقال رئيس مجلس النواب، في نص البرقية : "إنه لمن دواعى سرورى أن أنقل إليكم فخامة الرئيس باسمى وباسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية المقرونة بالفخر والإعزاز بمناسبة ذكرى انتصار شعب مصر وجيشه البطل الذى قهر الهزيمة فى السادس من أكتوبر العظيم " يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده”.

وأردف : " إنه ليوم خالد مشهود عبر فيه مقاتلونا ومعهم الأمة العربية هذا الوهم الذى طال، لتتحرر الأرض وتستعيد مصر وأمتنا العربية شموخاً افتقدناه."

نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إننا نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن، ولا يزالون يفتدونه بأرواحهم الطاهرة ضد أعداء الحياة وخفافيش الظلام، عازمون على اقتلاع جذورهم من أرض الكنانة، والله لا يصلح عمل المفسدين."

وقال رئيس مجلس النواب: "لقد حرصتم – يا سيادة الرئيس – منذ اختاركم الشعب لتقودون مسيرته أن تبقى قواتنا المسلحة مستمسكة بأسباب القوة والمنعة مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر وشعبها آمناً فى سربه تنحنى أمامه الجباه إجلالاً وإكباراً ".

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، ولصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، كما وجه التحية لشهدائنا الأبرار الذين أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التى استأمنهم الشعب عليها هى الحفاظ على الأرض والعرض وأن كل حفنة من تراب الوطن، هى كل الوطن، فكانوا الأوفياء بالقسم، ما تخلفوا عن عهد وما نقضوا قسماً.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة ، قائلا:" كل عام وسيادتكم بخير ومصر الكنانة آمنة مستقرة"