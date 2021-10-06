على الحجار يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح الزمالك اليوم

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يستعد المطرب المصري على الحجار، لإحياء حفلًا غنائيًا اليوم الأربعاء على خشبة مسرح الزمالك، ومن المقرر أن يقدم باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حفل النجم على الحجار على مسرح الزمالك

موعد حفل علي الحجار بمسرح الزمالك

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً، ويقدم خلاله «الحجار» برنامج مميز، للاحتفال مع جمهوره بمناسبة انتصارات أكتوبر، يتضمن مجموعة كبيرة من تترات وفواصل الدراما التليفزيونية، منها أغنية «اللي بنى مصر»، كما يتغنى بـ «ميدلي أكتوبر» وهو عبارة عن متتالية غنائية مجمعة لأشهر أغاني نصر أكتوبر المجيد.

أسعار حفل علي الحجار على مسرح الزمالك

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور بفئتين الأولى جاءت بمبلغ 580 جنيهًا، والفئة الثانية بمبلغ 295 جنيه، بجانب طاولات الـVIP والتي نفدت جميع تذاكرها.

حفل علي الحجار بمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي

وكان قد أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحيها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

كما أحيا حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.

على الحجار ينشغل في استئناف ألبوم «لو عايز»

وينشغل الحجار حاليا بالانتهاء من باقى أغنيات ألبومه الجديد المنتظر الذى يضم فى جعبته 17 أغنية، ويحمل عنوان «لو عايز»، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.