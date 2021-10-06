/654651/اختيار-النائب-عمر-المختار-ممثلا-للهيئة-البرلمانية-لحزب-المؤتمر-بدور-الإنعقاد-الثاني-لمجلس-الشيوخ
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم الاربعاء عن اختيار حزب المؤتمر النائب عمر المختار صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بدور الإنعقاد الثاني لمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول.
و شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الإعلان عن القوائم النهائية للجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث لأول مرة يرأس أبو شقة الجلسة بالفصل التشريعي الأول، وءلك لمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتقدم طلبات الترشح لأى من مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح، يتسلم أمين كل لجنة عدداً كافياً من بطاقات الاقتراع (بطاقة انتخاب رئيس اللجنة، بطاقة انتخاب وكيلى اللجنة، بطاقة انتخاب أمين السر)، ويثبت هذا العدد بمحضر اجتماع اللجنة،وإذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب، أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية،وفى حال ترشح جميع أعضاء اللجنة، بحيث لم يتبق من أعضائها من يتولى الإشراف على الانتخابات فيها، تؤجل الانتخابات فى تلك اللجنة لحين انتهاء إحدى اللجان النوعية الأخرى من انتخاباتها، ويندب رئيس المجلس لجنة منها للإشراف على هذه الانتخابات ويدلى كل عضو برأيه فى انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم لعضويتها.
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