/654656/الزمالك-يهنئ-الشعب-المصري-بذكري-نصر-أكتوبر-المجيد

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك, مهنئة الشعب المصري بهذة المناسبة القومية قائلة: حفظ اللة مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل مكروة وسوء.

مباراة الزمالك وبرشلونة

ويدخل فريق الزمالك لكرة اليد مباراته اليوم الاربعاء أمام نظيرة برشلونة الأسباني،ظ والتي من المقرر إقامتها فى تمام السابعة مساءً ، فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق لمدة خمسة أيام.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.