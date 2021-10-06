السيسي يشاهد فيلم «صناع التاريخ» بمشاركة نجوم الفن

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليًا بعنوان «صناع التاريخ» من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة خلال فعاليات الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيدة.

دوت الخليج يرصد كواليس فيلم «صناع التاريخ» بمشاركة نجوم الفن، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيدة.

نجوم الفن يشاركون في فيلم صناع التاريخ

شارك في فيلم «صناع التاريخ» الفانيين محمود حميدة وأحمد فؤاد سليم، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا ومنى زكي، وآسر ياسين، والشاعر هشام الجخ، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أنه بحكم موقع مصر التاريخي، كانت ومازالت مطمعا لكثير من الغزاة الذين حاولوا محاربة مصر من كل الجهات، لكن في كل مرة كانت أطماعهم تتبخر لأن أهلها دائما "يد واحدة" أمام أي خطر.

فيلم صناع التاريخ بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة

ونوه الفيلم إلى أن الجندي المصري هو الوحيد الذي أستطاع أن يعيد كل حبة رمل من أرضه، فضلا عن وصوله لأهم النقاط الحصينة للجيش الإسرائيلي في ساعات معدودة.

ولفت الفيلم إلى أن يقين المصريين بأنفسهم وبلدهم كان أكبر من كل الغزاة، وكانوا دائما في كل موقف أو تحد يصنعون تاريخا جديدا ويقفون في وجه أي طامع يريد أن يفرقهم من خلال الأكاذيب والتشكيك والشائعات .

السيسي يحضر ندوة العبور إلى المستقبل

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور عدد من المسؤولين وكبار الدولة.