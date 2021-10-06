/654660/أجواء-انتخاية-ساخنة-بـتعليم-وإتصالات-الشيوخ -ومنافسة-قوية-بين-دعبس-وعلم-الدين

شهدت لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، أجواء انتخابية ساخنة اليوم الأربعاء، وذلك فى ضوء الانتخابات التى تجرى للجان النوعية للمجلس مع انطلاق دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول، حيث تدور المنافسة القوية بين كل من رئيس اللجنة السابق بدور الانعقاد الأول محمد نبيل دعبس عن حزب مصر الحديثة، وأيضا النائب عاطف محمد علم الدين عن حزب مستقبل وطن والذى قرر خوض المنافسة على مققعد الرئاسة خلال دور الانعقاد الثانى.

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الأجواء الانتخابية ساخنة ما بين الرئيس السابق والمنافس الحالى عن حزب مستقبل وطن عاطف علم الدين، حيث يرغب كل طرف أن يكون رئيسا للجنة حيث والتى لها صلاحيات كبيرة شأن منظومة التعليم والإتصالات فى مصر، حيث جهود كبيرة تتم من أجل تطوير التعليم وأيضا جهود أخرى بشأن بيئة مصر الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

أجواء انتخاية ساخنة بـ«تعليم وإتصالات الشيوخ».. ومنافسة قوية بين «دعبس» و«علم الدين»

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت لجان أخرى تغييرات أيضا على مستوى الرئاسة حيث نجح النائب أحمد أبو هشيمة عن حزب الشعب الجمهورى بأن يحصل على ثقة النواب فى لجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد الثانى، وأيضا لجنة الدفاع والأمن القومى حيث اللواء أسامة كامل منتصر-ياوران رئيس الجمهورية وقائد سلاح المظلات الأسبق، رئيسا واللواء طارق نصير وكيل أول، واللواء محمد جاد وكيل ثان، واللواء خالد فوزي أمينًا للسر.