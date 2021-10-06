/654664/انتخابات-ساخنة-بتعليم-الشيوخ-ودعبس-يفوز-بالتزكية-بعد-تنازل-عاطف-علم-الدين

فاز النائب محمد نبيل دعبس، برئاسة لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، بالتزكية وذلك بعد تنازل النائب عاطف محمد علم الدين، وذلك بعد أجواء انتخابية ساخنة شهدتها العملية الانتخاية للجنة اليوم الأربعاء، فى ضوء الانتخابات التى أجريت للجان النوعية للمجلس مع انطلاق دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول.

دوت الخليج

الأجواء الانتخابية الساخنة التى صاحبت العملية الانتخابية حسمها تنازل النائب عاطف محمد علم الدين، ليفوز النائب محمد نبيل دعبس رئيسا للجنة بدور الانعقاد الثانى فيما فاز أيضا أحمد البدري ، وراندا مصطفي بمنصب الوكيلين، وناجح محمد سيد عبد الفتاح بأمانه السر.

مجلس الشيوخ وانتخابات اللجان النوعية

وترأىس المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، والتى شهدت الإعلن عن القوائم النهائية للجان النوعية بمجلس الشيوخ، حيث لأول مرة يرأس أبو شقة الجلسة بالفصل التشيل الأول، حيث يشارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمنت أعمال الجلسة الإعلان عن القوائم وأيضا الإعلان عن عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية، حيث حزب الشعب الجمهوري يختار حازم عمر ممثلا للهيئة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ.. وباهي غازي نائبا له، وسلوى إبراهيم الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ.. وسامح السادات نائبا، والسيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع، المؤتمر يختار عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية

وعقب ذلك تم الإعلان عن ضوابط انتخابات اللجان النوعية حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى المقر المحدد لكل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سناً، وتشكل لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وعضوية أصغر اثنين منهم سناً، بشرط أن يكونوا من غير المترشحين لأى من مناصب هيئة مكتب اللجنة، ويعاونها عدد كاف من العاملين بأمانتها.