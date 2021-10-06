/654665/رقية-الهلالي-فى-ذكري-أكتوبر--ملحمة-وطنية-انتصر-فيها-المصريين-رافعين-راية-النصر-عالية-خفاقة

هنأت النائبة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو لجنة الأسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وجنود وصف القوات المسلحة المصرية، بمناسبـة الأحتفال بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الـ 6 من أكتوبر ذكرى عزيزة على قلوب ونفوس الشعب المصري جميعاً، فهى ‏ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصرى ‏كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا ‏العربية شموخاً فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلها ‏خاضت مصر معركة السلام. ‏

وعبّرت النائبة رقية الهلالي، عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لأبطال القوات المسلحة البواسلة بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها خير أجناد الأرض، دفاعا عن الوطن وصوناً لحريته وكرامته.

ودعت النائبة رقية الهلالي، المولى عز وجل أن يحفظ أبطال مصر من رجال القوات المسلحة الباسلة درعًا واقية للوطن ضد أي من يحاولون العبث بأمنه واستقراره وسلامة شعبه.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم.