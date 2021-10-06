صور .. سفير الهند بالقاهرة يزور أهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - زار سفير الهند بالقاهرة، أجيت جوبتيه، منطقة أهرامات الجيزة، إذ شارك متابعيه على حسابه عبر "تويتر" بمجموعة من الصور، معربًا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، وبنشر بعض المعلومات عن الأهرامات.





وقال سفير الهند بالقاهرة، إن أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع المشهورة عالميًا، والتى تم بناؤها منذ أكثر من 4500 عام، ويبلغ ارتفاع هرم خوفو 147 مترًا، وهو الأقدم بين عجائب الدنيا السبع القديمة. وأضاف أن خوفو أتم بناءه عن طريق استخراج ما يقدر بـ 2.3 مليون كتلة حجرية كبيرة تزن حوالى 6 ملايين طن إجمالاً.

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