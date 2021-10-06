عاجل.. السيسى يشكر الأشقاء العرب على وقوفهم مع مصر فى الحرب والتنمية

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، اليوم الأربعاء.
كما وجه السيسى التحية والتقدير والاعتزار لكل من وقف بجوار مصر من كل الأشقاء العرب بالرجال والمال والسلاح خلال الاستعداد الجيد لحرب أكتوبر، "لن ننسى لهم ذلك"، وشكر دورهم أيضا فى الوقوف بجوار مصر فى الثالث من يوليو 2013، مشيدا بدورهم فى مشروعات التنمية بمصر.
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان «العبور إلى المستقبل».
واستعرض الفيلم التسجيلى «لمسة وفاء»، خلال الندوة التثقيفية، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوى ومسيرته فى الكلية الحربية التى كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته فى الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل فى القوات المسلحة.
وتحدث الرئيس السيسى عن سيناء، وأهلها والتضحيات التى قدموها لمصر، وكيف كان عونًا للجيش المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، بل واعتذر لهم عن التقصير فى حقهم، مؤكدًا أن الدولة ستعمر سيناء وكأن ذلك حدث منذ 30 عامًا.
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