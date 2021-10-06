«القومى لحقوق الإنسان» يناقش الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية

جدة - نرمين السيد - نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل خاصة، حملت عنوان (الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات نموذجاً)، بالمشاركة مع المنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان.





شهدت الندوة كلمة للسفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، قال فيها إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج جهد وطنى بمبادرة مصرية خالصة تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل، وكجزء من بناء الدولة المصرية الجديدة التى ينعم فيها جميع المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقوانين المصرية، واتساقًا مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.

وأضاف رشدى، أن الاستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال رؤية وتوجهات استراتيجية واضحة، إذ تبنى عبر التقدم الفعلى المحرز وتأخذ بعين الاعتبار عند تحديد نتائجها المستهدفة ما يفرضه السياق الوطنى من فرص وتحديات، حيث تمثل أداة هامة للتطوير الذاتى فى هذا المجال.

وأوضح أنها تشتمل على 4 محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، الأول الحقوق المدنية والسياسية، والثانى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثالث حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والرابع التثقيف وبناء القدرات بمجال حقوق الإنسان، ويتناول كل محور أبرز نقاط القوة الفرص والتحديات ذات الصلة، وصولًا لتحديد النتائج المستهدفة من خلال إحراز تقدم فى 3 مسارات متوازية ومتكاملة وهى مسار التطوير التشريعى، ومسار التطوير المؤسسى، ومسار التثقيف وبناء القدرات بمجال حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن النتائج المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن فى محاورها المختلفة العديد من البنود ذات الصلة بالتطوير التشريعى، منوها بأنه من ضمن ولاية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المتضمنة فى قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها "اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان"، الأمر الذى يساهم فى تحقيق ما تستهدفه الاستراتيجية بمجال التطوير التشريعى.

من جانبه قال الحقوقى عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه متفائل فى ملف الحقوق والحريات، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد خروج الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب شيحة بتعديل قانون الاجرءات الجنائية والعقوبات، مشيرًا إلى ضرورة تعديل فى تعديل مددالحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن هناك العديد من الجرائم التى لا تستدعى الحبس الاحتياطى.

وقالت نهاد أبو قمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن خروج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى ثوبها النهائى يعتبر إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، مؤكدة أن فى حالة عدم خروج توصياتها ستتحول إلى مجرد إنجاز دبلومسى.

وأضافت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، "نحتاج إلى العمل بقوة على قضية الوعى، مؤكدةً أن العقل العام المصرى يميل إلى تشديد وتغليظ العقوبات، فى إشارة إلى مناقشة الآليات التنفيذية فى عدم تنفيذ القوانين وليس تغليظها فقط".

وأكدت أبو قمصان أن منظور العقوبة الرادعة يجب أن يشير مفهومه لدى المواطنين والمشرعين إلى كيفية التنفيذ والخروج فى إطار زمنى مناسب، وليس مجرد التشديد فقط.