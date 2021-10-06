عاجل.. السيسى: نستذكر تحديات ما بعد 1967 حتى لا تتكرر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، أن تكلفة إنشاء محطة بحر البقر من الصناديق العربية "الكويتى والسعودى والإماراتى"، متابعا: لهم كل الشكر والتقدير.

وأضاف الرئيس: أنا من الجيل الذى شاهد 67، كانت فترة من أقسى الفترات التى مرت على مصر، ولا أنسى التداعيات التى نجمت عنها وحجم اليأس لدى المصريين، لم تكن هناك ثقة أو أمل.

وتابع: هناك فرق بين السمع ومعايشة الأحداث وتذوق التأثير، كان هناك حجم كبير من عدم الثقة فى أنفسنا، بالإضافة إلى وجود البعض الذى كان يشكك فى كل شىء، ونستذكر التحديات التى واجهت مصر بعد فترة 67 حتى لا تتكرر.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان «العبور إلى المستقبل».

واستعرض الفيلم التسجيلى «لمسة وفاء»، خلال الندوة التثقيفية، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوى ومسيرته في الكلية الحربية التي كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته في الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة.

وتحدث الرئيس السيسى عن سيناء، وأهاليها والتضحيات التى قدموها لمصر، وكيف كان عونًا للجيش المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، بل واعتذر لهم عن التقصير فى حقهم، مؤكدًا أن الدولة ستعمر سيناء وكأن ذلك حدث منذ 30 عامًا.