عاجل.. السيسى: تبقى تحديات وبطولات جيل أكتوبر نموذجا ملهما

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «العبور إلى المستقبل»، اليوم الأربعاء: أنه على مدار 7 سنوات ماضية سلكنا طريقا شاقا لبناء الجمهورية الجديدة، لصياغة المستقبل المنشود لوطننا العزيز، وللأجيال الحالية والقادمة، استنادا إلى رؤية علمية، متابعا: "طالت جهود البناء جميع مناحى الحياة فى مصر بلا استثناء".

وتابع: ستبقى التحديات والبطولات التى قدمها جيل أكتوبر العظيم، نموذجا ملهما لنا جميعا للعمل بجد لإعلاء شأن الوطن.

وقال الرئيس: مشروع حياة كريمة يسعى لرفع مستوى المعيشة لأكثر من نصف سكان مصر، بتكلفة 700 مليار جنيه.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان «العبور إلى المستقبل».

واستعرض الفيلم التسجيلى «لمسة وفاء»، خلال الندوة التثقيفية، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوى ومسيرته في الكلية الحربية التي كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته في الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة.

وتحدث الرئيس السيسى عن سيناء، وأهاليها والتضحيات التى قدموها لمصر، وكيف كان عونًا للجيش المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، بل واعتذر لهم عن التقصير فى حقهم، مؤكدًا أن الدولة ستعمر سيناء وكأن ذلك حدث منذ 30 عامًا.