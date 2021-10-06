مجلس الشيوخ ينهى انتخابات اللجان.. ويعلن التشكيل

جدة - نرمين السيد - وجاء تشكيل لجان مجلس الشيوخ على النحو التالى: الشؤون الدستورية والتشريعية: -عبدالله مين محمود عصر رئيسًا. - محمد العنانى وكيلًا. - محمد شوقى عبدالعال وكيلًا. - فرج فتحى أمين سر. الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار: - هانى سرى الدين رئيسًا. - جمال عبدالحليم وكيلًا. - ياسر زكى وكيلًا. - أكمل نجاتى أمين سر. الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية: - عبدالحى عبيد رئيسًا. - سماء سليمان وكيلًا. - عبدالحكيم السادات وكيلًا. - عايدة نصيف أمانة السر. الدفاع والأمن القومى: - اللواء أسامة كامل منتصر- ياوران رئيس الجمهورية وقائد سلاح المظلات الأسبق- رئيسًا. - اللواء طارق نصير وكيلًا. - اللواء محمد جاد وكيلًا. - اللواء خالد فوزى أمين سر. الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة: - محمد حلاوة رئيسًا. - محمد المنزلاوى وكيلًا. - تيسير مطر وكيلًا. - أحمد الجندى أمين سر. الطاقة والبيئة والقوى العاملة: - عبدالخالق عياد رئيسًا. - عمرو عزت وكيلًا. - مجدى عبدالرحيم سليم وكيلًا. - نهى أحمد فتحى أمين سر. الإسكان والإدارة المحلية والنقل: - خالد محمد سعيد رئيسًا. - فايز إبراهيم محمد وكيلًا. - أكمل الله فريد وكيلًا. - أحمد صبور أمين سر. التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: - نبيل دعبس رئيسًا. - أحمد البدرى وكيلًا. - راندا مصطفى وكيلًا. - ناجح جلال أمين السر. الشباب والرياضة: - أحمد أبو هشيمة رئيسًا. - شريف فرج الجابرى وكيلًا. - أحمد دياب وكيلًا. - محمد عمارة أمين سر. الصحة والسكان: - محمد زكى جزر رئيسًا. - عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا. - على مهران وكيلًا. - أحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر. الزراعة والرى: - عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى رئيسًا. - عمرو أبو السعود وكيلًا. - محمد السباعى وكيلًا. - جمال أبوالفتوح أمين سر. حقوق الإنسان: - محمد هيبة رئيسًا. - أبو الفتوح محمد وكيلًا. - محمد مجدى فريد وكيلًا. - رشا نصر أمين سر. الثقافة والسياحة والآثار والإعلام - محمود مسلم رئيسًا. - محمد سعيد وكيلًا. - سها سعيد وكيلًا. - محمود القط أمين سر. الشؤون الدينية والأوقاف: - يوسف السيد رئيسًا. - محمد سليم وكيلًا. - نادر سليم نسيم وكيلًا. - خضرة سالم أمين سر.

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