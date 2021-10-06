عاجل.. السيسى: نصر أكتوبر رمز لشموخ مصر وعزتها وصلابتها

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن نصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة، يوم النصر الذى سيظل خالدا فى تاريخ أمتنا، يوم البطولات والأمجاد التى صنعها رجال القوات المسلحة فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم.





وأضاف الرئيس، أن الملحمة العسكرية، عكست قوة إرادة المصريين، فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن، وستبقى نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها.

وأضاف الرئيس: تحية للشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان «العبور إلى المستقبل».

واستعرض الفيلم التسجيلى «لمسة وفاء»، خلال الندوة التثقيفية، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوى ومسيرته في الكلية الحربية التي كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته في الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة.

وتحدث الرئيس السيسى عن سيناء، وأهاليها والتضحيات التى قدموها لمصر، وكيف كان عونًا للجيش المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، بل واعتذر لهم عن التقصير فى حقهم، مؤكدًا أن الدولة ستعمر سيناء وكأن ذلك حدث منذ 30 عامًا.