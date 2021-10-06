عاجل.. السيسى: الجيش يرد الفضل للشعب المصرى.. ومن المهم أن نبقى كرجل واحد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس: جاء الوقت كى يرد الجيش المصرى ما فعله المصريون معه، عن طريق عمل غير مسبوق، متابعا: الشعب المصرى قدم تضحيات كبيرة لقواته المسلحة.

وأضاف الرئيس: أوعوا حد يفرق بين المصريين، سواء جيش أو شرطة أو قضاء كلنا واحد، كونوا دائما على قلب رجل واحد، وهذا ما حدث عندما حاول الزعيم جمال عبد الناصر الاستقالة.

وقال الرئيس: الهدف دائما تقسيم المصريين ووضع الخلاف بينا، ومن المهم أن نبقى جميعا على قلب رجل واحد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان «العبور إلى المستقبل».

واستعرض الفيلم التسجيلى «لمسة وفاء»، خلال الندوة التثقيفية، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوى ومسيرته في الكلية الحربية التي كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته في الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة.

وتحدث الرئيس السيسى عن سيناء، وأهاليها والتضحيات التى قدموها لمصر، وكيف كان عونًا للجيش المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، بل واعتذر لهم عن التقصير فى حقهم، مؤكدًا أن الدولة ستعمر سيناء وكأن ذلك حدث منذ 30 عامًا.